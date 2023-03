Zorgen over veiligheid Rembrandtplein na dodelijk ongeluk: "Mensen kijken niet eens"

Buurtbewoners en ondernemers reageren geschokt op de dood van een 73-jarige fietser op het Rembrandtplein gisteravond. Zij zien vaker gevaarlijke verkeerssituaties op die plek en pleiten voor meer handhaving. De scooterrijder die betrokken was bij het ongeluk had daar namelijk niet mogen rijden. Zowel het fietspad als de trambaan zijn op die plek verboden terrein voor scooters.

Een werknemer van een snackbar bij het Rembrandtplein zag de hulpdiensten massaal uitrukken. "De politie kwam en ambulancepersoneel kwam, ze hebben nog even gezorgd voor die persoon, maar het is ongelooflijk, hij is overleden."