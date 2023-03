'Manhattan aan het IJ' kan echt niet, volgens 'Manhattan aan de Maas'

Een foto van de skyline bij de nieuwe IJboulevard zorgt voor lacherige reacties op Twitter. Amsterdammer Walther Schoonenberg plaatste de foto donderdag met het bijschrift: "Het uitzicht vanaf het nieuwe waterfront van Amsterdam aan de IJ-zijde van het Centraal Station. Manhattan aan het IJ."

Daar is lang niet iedereen het mee eens. Is meneer wel eens in New York geweest, vraagt men zich af. Schoonenberg zou er niets van snappen, 'vier hoge gebouwen en wat kleine parken maken nog geen Manhattan'.