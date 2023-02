Fietsen stallen onder de grond en flaneren langs het water: de IJboulevard is open

De stad is wéér een fietsenstalling rijker: Sinds vandaag is de ondergrondse stalling aan de IJzijde open. Ook de ruimte boven de fietsenstalling is vernieuwd en uitgebreid met bankjes en een houten vlonder. Het hele project samen wordt de IJboulevard genoemd. En de eerste mensen kwamen vandaag al even een kijkje nemen: "Ben er alleen even doorheen gelopen, was erg nieuwsgierig"

De nieuwe stalling heeft plek voor ongeveer 4000 fietsen. Eind januari opende fietsenstalling aan de kant van het centrum al met 7000 plekken. Met de opening van de IJstalling heeft Amsterdam ongeveer 11.000 binnenplekken rondom het Centraal Station.

Quote "We wilden de kwaliteit die boven de grond zit ook naar beneden trekken" Danny Esselman, architect fietsenstalling

De eerste fietsers die wij vanmorgen spraken waren enthousiast: "Geweldig", en "prachtig en mooi schoon", zijn enkele reacties. Ook architect Danny Esselman die de stalling ontworpen heeft, kwam een kijkje nemen: "We hebben net even met het bureau de eerste fietservaring opgedaan. We zijn heel blij met hoe het geworden is." Met het ontwerp wilde Esselman de elementen die boven de grond een rol spelen mee naar beneden nemen. Zo is er gewerkt met hout, licht en kunnen fietsers hun fietsen stallen in de vakken genaamd 'wind', 'water' of 'geluid'.

De gemeente investeerde ook in het gebied boven de stalling. Zo is het pad verbreed en is er langs de hele boulevard een houten trap en een vlonder gemaakt. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond: "Aan deze boulevard wordt aan de oostkant van de ponten nog gewerkt. We verwachten dat de boulevard begin april helemaal af is", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Fietsenknippen Met de komst van de nieuwe stallingen verdwijnen de fietsparkeerplekken op straat en is de fietsflat niet meer in gebruik. Fietsen en fietsrekken aan de IJzijde van het Centraal Station worden vanaf 13 maart in fasen verwijderd.