AED op Nouriplein: "Een mensenleven redden uit Appie's naam is een groot iets"

De Nouri Foundation en de Hartstichting gaan samen 34 AED's in Nederland plaatsen, één daarvan komt er te hangen bij het Abdelhak Nouriplein in Nieuw-West. Nouri kreeg in 2017 een hartstilstand tijdens een wedstrijd van Ajax, als er eerder was ingegrepen had hij waarschijnlijk geen zware hersenschade opgelopen. Vandaag is de samenwerking tussen de Nouri Foundation en de Hartstichting getekend. Zijn broer Abderrahim Nouri weet het zeker: ''Appie vindt dit alleen maar mooi.''