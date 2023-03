Parkeertarief Jaap Edenbaan explosief gestegen: "Betaal 10 euro om hier les te geven"

Zorgwekkend, vindt Erik Linthorst, voorzitter van kunstschaatsvereniging Ekijsa. "Schaatsen is al een dure sport, met deze parkeertarieven wordt die drempel steeds hoger."

10 euro

Nu mensen die met de auto komen 3,50 per uur moeten betalen, vreest Linthorst zelfs voor het voortbestaan van de club. Want niet alleen voor ouders kan het een probleem zijn. Ook voor de trainers, die op vrijwillige basis lesgeven, loopt het op deze manier flink in de kosten. "Als je hier les komt geven, ben je al 10 euro kwijt. Dat is veel meer dan de vergoeding die ik ze als vrijwilliger mag aanbieden."

"Wel heel zuur", noemt trainer Martine Bastiaansen het zelf. "Je staat hier met plezier en liefde echt voor de club om dingen bij te dragen, mensen te trainen. Nu kost het me gewoon geld."

Kleintjes

Arie van Beek rijdt iedere zaterdag met 7-jarige dochter Vivian voor haar schaatstraining. Hij overweegt nu serieus om haar ergens anders te laten sporten. "Door de enorme inflatie moeten we al op de kleintjes letten. Daar komt dit dan dus bij, wat neerkomt op 200 à 300 euro meer."

"Vivian blijft wel kunstschaatsen ja, dat is een bikkel", verzekert haar vader, maar het zou kunnen dat ze dat in de toekomst ergens anders gaat doen. "Dat zou inderdaad de consequentie kunnen zijn."

Begin vorig jaar werd duidelijk dat het 10 cent-tarief zou gaan verdwijnen. Het lage bedrag, in combinatie met de onbeperkte tijdsduur, zorgde ervoor dat ook de mensen die niet kwamen sporten er hun auto parkeerden. Volgens wethouder Melanie van der Horst leidde dat tot 'aanzienlijke parkeeroverlast die ook effect heeft op de (verkeers)veiligheid'.