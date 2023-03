Al ruim 7000 euro opgehaald voor uitvaart van dodelijk slachtoffer (21) in Noord

Met een crowdfundingsactie is al meer dan 7000 euro opgehaald voor de uitvaart van man die vorige week in zijn woning in Noord om het leven is gebracht. Het geld is ingezameld om het gezin te steunen in de kosten van de begrafenis.

Een week geleden is de 21-jarige man door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven gekomen. Zijn familie zette een dag later een doneeractie op om de uitvaart te bekostigen. Het slachtoffer had volgens de nabestaanden geen uitvaartverzekering, waardoor zij de kosten voor de begrafenis niet kunnen betalen.

In het bericht van de doneeractie schrijft de familie over het slachtoffer dat, 'hij een hard werkende jongen was die de verdachte probeerde te helpen met huisvesting, maar bruut werd vermoord'. De verdachte werd de dag na het misdrijf aangehouden op de luchthaven van Lissabon. Hij zit op dit moment vast in Portugal.

Bijna 400 donaties

Het doel van de inzamelingsactie was om 5000 euro op te halen, maar dat is ruimschoots overschreden. Door bijna 400 donaties is er voor de familie in vijf dagen tijd ruim 7000 euro opgehaald.