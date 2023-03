Winterweer: kans op gladheid

Rond 09.00 uur vervalt de waarschuwing van het KNMI. Wel kan het nog tot de middag her en der glad blijven op de weg. Het advies voor weggebruikers luidt om de snelheid te verminderen en om meer afstand van elkaar te houden.

Weeronline liet van het weekend weten dat er deze week elke dag kans is op sneeuw in de stad. Vooral omdat de temperaturen in de nacht onder het vriespunt komen kan de neerslag die dan valt, zowel in de vorm als sneeuw of regen, bevriezen op het wegdek. Daardoor kan de weg gevaarlijk glad worden.