Raadsleden willen TikTok-verbod werktelefoons ambtenaren: "Data mag niet in verkeerde handen vallen"

Na het Amerikaans congres en de EU, lijkt het er op dat ook de ambtenaren in de Stopera TikTok op hun werktelefoon vaarwel kunnen zeggen.

Ook in de Tweede Kamer ligt zo'n verbod al op tafel. "Ik denk dat we niet moeten willen dat ze in China kunnen meekijken en weten wie, wat, waar hier je als ambtenaar allemaal doet en hun gegevens in verkeerde handen komt", zegt D66-raadslid Suleyman Aslami.



TikTok is herhaaldelijk op de vingers getikt door privacywaakhonden en hoewel het op papier een 'bedrijf' is, heeft de Chinese overheid er waarschijnlijk een flinke vinger in de pap. Het verbod zou de persoonlijke data van werknemers van de gemeente moeten beschermen, maar ook die van anderen. Sommige ambtenaren beschikken bijvoorbeeld over de agenda's van wethouders, anderen hebben misschien weer informatie over vitale infrastructuur van de stad op hun telefoon of laptop.

Sheher Khan (DENK) op TikTok

Sheher Khan van DENK steunt het voorstel van de liberalen, maar zit ook zelf op TikTok en bereikt daarmee meer dan 21.000 mensen. "Het mes snijdt wel een beetje aan twee kanten. Ik ben me bewust van de gevaren, maar aan de andere kant is er wel een hele grote behoefte bij mensen om allerlei informatie over de politiek tot zich te nemen", aldus Khan die zichzelf dus een 'bewuste gebruiker' noemt en zegt alleen maar informatie uit openbaar toegankelijke bronnen te delen.

Quote "De verbindingen met Rusland zijn een stuk kleiner dan die met China" hoogleraar Haroon Sheikh

Het dilemma is tekenend voor deze tijd, zegt politicoloog en filosoof aan de VU, Haroon Sheikh. Als hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert hij het kabinet over dit soort veiligheidsrisico's. Sheikh: "We hebben de laatste jaren enorm veel geglobaliseerd, zijn heel veel verbindingen aangegaan. Tegelijkertijd zien we nu dat al die verbindingen gebruikt worden in conflict. In het geval van Rusland proberen we nu te ontvlechten. Dat kost heel veel moeite en geld, maar de verbindingen met Rusland zijn een stuk kleiner dan die met China." Vandaag zou de gemeenteraad over een voorstel van D66 en Volt om het Chinese socialemediaplatform niet langer op de werktelefoons te tolereren spreken, maar het onderwerp is verplaatst naar een andere vergadering.

