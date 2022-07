VU sluit door China gefinancierde mensenrechtencentrum

De Vrije Universiteit (VU) heeft besloten de omstreden instelling dat onderzoek doet naar mensenrechten te sluiten. Een onafhankelijke commissie oordeelt kritisch over de wetenschappelijke methodes die zijn gebruikt en vindt dat de onderzoekers kwetsbaar zijn voor politieke beïnvloeding. Daarnaast is er onvoldoende openheid geweest over de financiering.

In januari schreef de NOS dat het onderzoekscentrum Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC) voor een deel werd gefinancierd door een Chinese universiteit. Volgens de NOS zou het centrum tussen 2018 en 2020 tussen de 250 duizend en 300 duizend euro per jaar hebben ontvangen.

Verschillende medewerkers van het centrum van de VU hebben het in het openbaar opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid en bijvoorbeeld ontkend dat China de Oeigoeren onderdrukt. Vanwege die uitspraken in combinatie met de financiering uit China ontstonden twijfels over de academische vrijheid die medewerkers van het centrum hebben bij uitvoering van hun onderzoek.

"Onvoldoende alert"

Het onderzoekscentrum besloot de financiering te stoppen en om het werk van het onderzoekscentrum stil te leggen. Daarnaast werd er onderzoek gestart door een onafhankelijke commissie naar het mensenrechtencentrum.

Volgens de commissie zijn er geen aanwijzingen "dat individuele onderzoekers hun opvattingen hebben laten 'kopen' of dat onder druk van Chinese financiers sprake is geweest van zelfcensuur". Tegelijk meldt de commissie wel dat er niet genoeg "openheid en transparantie" over waar het geld voor het centrum vandaan kwam. De VU zelf zegt "onvoldoende alert" te zijn geweest.