Rembrandts zoon na bijna 400 jaar weer thuis

Een van Rembrandts meest beroemde meesterwerken, het schilderij van zijn 14-jarige zoon Titus, is vanaf de heropening van het Rembrandthuis weer te zien in het museum. Het schilderij is daardoor bijna 400 jaar nadat het is gemaakt weer terug in de woning waar het is gemaakt.

Rembrandt maakte het kunstwerk in 1655 in het atelier die bij de woning zat aan de Jodenbreestraat. Op het kunstwerk is zijn 14-jarige zoon te zien die aan een lessenaar staat. Titus staart dromerig voor zich uit en zijn vader legde dat voor eeuwig vast.

Het kunstwerk, genaamd 'Titus', komt uit de collectie van het Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam. Het Rembrandthuis heeft het schilderij in bruikleen tijdens de eerste tentoonstelling als het museum wordt heropend. Het kunstwerk is te zien tot en met4 juni 2023.

Renovatie Rembrandthuis

Het Rembrandthuis sloot eind oktober vorig jaar de deuren voor bezoekers vanwege een renovatie. In ongeveer vijf maanden tijd onderging het museum een flinke verbouwing. Zo werd het bezoekersoppervlak vergroot met 30 procent en werd het pand ook verduurzaamd. Op 18 maart zijn de bezoekers weer welkom.

Rembrandt kocht het huis aan de Jodenbreestraat in 1639, tijdens de hoogtijdagen van zijn schilderscarrière. Tijdens de twintig jaar dat de schilder in het pand woonde maakte hij een groot deel van zijn werk, zoals de Nachtwacht. Toen Rembrandt in 1658 failliet ging, moest hij het huis noodgedwongen verkopen.