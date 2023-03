Doodskist op straat in Centrum: "Heel eng, misschien heeft er een lijk in gelegen"

Amsterdammers zijn wel wat afval op straat gewend, maar de doodskist die vandaag op de Keerwal in het centrum lag zorgde toch voor verbijsterde reacties. "Ik vind het gewoon ziek."

Een automobilist noemde het een misplaatste grap. "Ik vind het zeer laag. Ik zie de humor er niet van in. Ik heb onlangs iemand weggebracht en dan zie je nu een kist op straat liggen."

"Ik heb geen idee hoe het hier komt en ik vind het heel eng", zei een meisje. "Misschien heeft er wel een lijk in gelegen. Ik weet het niet. Als je dat zomaar vindt op straat... het is niet iets dat je elke dag ziet."

Het bleek niet te gaan om een grap. Een voormalige cliënt van een woongroep had de kist als 'decoratief stuk' in huis staan, vertelt een begeleider. Volgens hem is er een afspraak gemaakt om de kist als grofvuil op te laten halen.