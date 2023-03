Leerlingen Gerrit van der Veen College spelen hoofdrol in documentaire over de oorlog

Gisteravond is op het Amsterdamse Gerrit van der Veen College in Oud-Zuid de documentaire 'De Oorlogskoffer' in première gegaan. Met in de hoofdrol leerlingen van de school zelf en geschiedenisleraar Bert. Bert laat de havo- en vwo leerlingen uit klas 3 elk jaar een 'oorlogskoffer' maken. Zodat ze zich beter leren inleven in de bezettingsperiode tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Al zo'n vijftien jaar lang maken de derdejaars leerlingen van het Gerrit van der Veen College een oorlogskoffer. "Van iemand die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland of Nederlands-Indië geleefd heeft," legt geschiedenisleraar Bert Looman in de documentaire uit. "Dat kan iemand zijn die daadwerkelijk geleefd heeft. Een bekend figuur of iemand uit de familie. Maar het kan ook een bedacht personage zijn. Die koffer maken ze, maar nemen ze niet mee naar school. Ze moeten een filmpje maken waarin ze die koffer presenteren."

Sytse besloot het verhaal van zijn opa te vertellen. Die zat als jongetje in een jappenkamp in Nederlands-Indië. In zijn oorlogskoffer foto's van het kamp en een klein bakje met maiskorrels. Want dat is wat zijn opa te eten kreeg. "Toen ik erachter kwam dat mijn opa in een jappenkamp zat dacht ik 'ik weet er eigenlijk helemaal niets over'.

Documentairemakers Pim van Bezooijen en Vanessa de Gaay Fortman verzamelden de filmpjes en spraken met de leerlingen die zo'n oorlogskoffer hebben gemaakt. De Gaay Fortman: "Meester Bert maakt de oorlog - misschien een beetje raar om te zeggen - levend. Hij zorgt ervoor dat die leerlingen zich gaan inleven. In een verhaal, in een persoon, waardoor die oorlog ook heel dichtbij komt."

In de documentaire vertelt Sytse: "Mijn opa wilde er eigenlijk nooit over praten. Hij is nu net twee weken geleden overleden. Net daarvoor is die oorlogskoffer gemaakt. Net voordat hij overleed begon hij een beetje met praten. Heel voorzichtig, want eigenlijk wilde hij er niet over praten."

De documentairemakers hebben bijna vijftig leerlingen gesproken, en later een selectie gemaakt voor de film. Van Bezooijen: "De essentie van de documentaire is om aan een volwassen gemeenschap te laten zien dat jongeren prima kunnen beleven wat de Tweede Wereldoorlog was . Dat ze dat besef ook echt wel hebben."