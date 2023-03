Gemeente plaatst camera's in stegen op de Wallen in strijd tegen straatdealers

De gemeente heeft een camera geplaatst in de Heintje Hoekssteeg en gaat dat ook doen op de kruising van de Oudezijds Armsteeg en Guldenhandsteeg. De reden voor de komst van de camera's in het Wallengebied is dat de gemeente de overlast van straatdealers in de stegen wil tegengaan.

In het gebied rond de stegen en vooral in de stegen zelf ervaren buurtbewoners veel overlast van vooral straatdealers én drugsgebruikers. Bewoners van de Heintje Hoekssteeg waren in mei vorig jaar helemaal klaar met de overlast waar zij dagelijks mee te maken hadden. "Het gaat zelfs zo ver dat vrouwen 's avonds en 's nachts hun huis niet meer in durven", liet een bewoners destijds weten.

Geen hek

De buurtbewoners dienden een initiatief in bij de gemeente om de steeg tijdens de nachtelijke uren af te sluiten met een hek. De gemeente ziet het afsluiten van de steeg een laatste redmiddel. "Het betekent ook het afsluiten van de openbare ruimte." De gemeente wil eerst het cameratoezicht toepassen om te bekijken of dat helpt.

Daarbij verwacht de gemeente positieve resultaten. "Camera's hebben eerder in het Wallengebied gezorgd voor een vermindering van overlast in de directe omgeving. De verwachting is dat met de komst van de camera's de overlast van straatdealers snel zal afnemen."

De gemeente heeft vier maanden nodig om te kunnen evalueren of de camera's het gewenste effect hebben op de overlast. Daarbij blijven ze nauw contact houden met de politie en de buurtbewoners. De camera in de Heintje Hoekssteeg is halverwege februari al geplaatst, de camera op de kruising van de Oudezijds Armsteeg en Guldenhandsteeg komt op een later moment.