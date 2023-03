Tot morgenochtend code geel vanwege kans op gladheid door sneeuw

Het KNMI geeft voor de hele provincie Noord-Holland code geel af tot zaterdagochtend 10.00 uur. Vanwege plaatselijke gladheid door (natte) sneeuw of sneeuwresten is het glad op de wegen.

Omdat de temperaturen in de nacht onder het vriespunt komen kan de neerslag die dan valt, zowel in de vorm als sneeuw of regen, bevriezen op het wegdek. Daardoor kan de weg gevaarlijk glad worden. Het meteorologisch instituut geeft het advies aan weggebruikers om de snelheid te verminderen en om meer afstand van elkaar te houden.