Kermisexploitant Stuy: "Eigenaar was bakkie koffie aan 't drinken bij Pacific toen het gebeurde"

"Het was wel even schikken, omdat het koud is", vertelt kermisexploitant Frans Stuy aan AT5 terwijl hij naast de attractie staat waar het einde deze middag fout ging. Twee meisjes zaten een uur vast in de metershoge attractie. De eigenaar zelf is naar boven geklommen en heeft ze naar beneden begeleid.

Het ging fout toen een relais in de zweefmolen uitviel deze middag, vertelt Stuy. Toen bleek dat de attractie uit was gevallen en er nog twee mensen boven zaten, kon er niet direct ingegrepen worden. De eigenaar van de attractie was namelijk zoek. "De eigenaar was even een bakkie koffie aan 't drinken bij Pacific en die moesten we gaan zoeken. Die kwam eraan en is toen naar boven gegaan en heeft het handmatig naar beneden laten zakken."

Vanwege de enorme hoogte van de zweefmolen duurde het even voordat het tweetal uit de attractie was. "Het duurt wel even voordat je boven bent Er is een trapje naar boven en dan kun je hem boven handmatig naar beneden laten gaan", vertelt Stuy.

Volgens de kermisexploitant had dit overal en bij elke attractie kunnen gebeuren. Ondanks de sneeuw kan 'dit ding overal tegen'. "Als jij zo'n ding hebt staan wat 3 miljoen euro kost, dan zou het toch wel gek zijn als je hem niet in de winter, of als het koud is, niet open kan gooien."

De twee meisjes kwamen ongedeerd naar beneden en willen in de toekomst nog gewoon in de attractie, vertelt hij. "Ze zijn niet bang en willen er gewoon in, maar dan willen ze wel tien muntjes krijgen."