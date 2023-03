Hoge hekken, detectiepoorten en camera's: kermis Westerpark dit jaar streng beveiligd

Het Westerpark is vanaf komende vrijdag tien dagen lang terrein voor kermis. Na de kermis in Osdorp, waar het afgelopen oktober flinke heisa was en waar ME aan te pas moest komen, is het de vraag hoe dat in het Westerpark gaat. Daarom neemt organisator Frans Stuy maatregelen in de vorm van hoge hekken, detectiepoorten en camerabeveiliging: "Not done, maar het moet een kermis voor gezinnen blijven."

AT5

"Het moet blijkbaar", zegt Frans Stuy teleurgesteld. De kermis in het Westerpark ziet er dit jaar niet hetzelfde uit als normaal. Al helemaal niet wanneer je het terrein nog óp moet. "Als je via de ingang naar binnen komt moet je door een poort heen. Als je een mes mee hebt, gaat-ie af. Zo simpel is het." De kermis in Osdorp van zo'n vijf maanden geleden heeft veel losgemaakt in de stad. Meerdere avonden eindigden met rellen: "Er werd daar met vuurwerk gegooid, de jongeren lijken geen respect meer te hebben tegenwoordig." Stuy staat ook aan het hoofd van díe kermis. De gemeente denkt na om een andere plek in Nieuw-West te kiezen voor de kermis.

Familiegevoel "De kermis is voor gezinnetjes", vindt Stuy. Hij hoopt dat familiegevoel te kunnen bewaren, maar de beveiliging is niet heel gezellig. "Maar het moet even. Ik denk dat mensen liever veilig zijn met dit, dan tussen groepjes jongeren staan die misschien wel wapens hebben." Naast al deze maatregelen, is er nóg een verandering. "Ik vind het zelf heel jammer, maar de botsauto's zijn dit jaar niet meer te vinden in het park." Net als de rest van de maatregelen is dit in samenspraak met de gemeente bepaald. "Ik ben een echte botsautoman, maar rond die attractie hingen vaak de meeste hangjongeren."

Toekomst Hoe de kermis in Osdorp er volgend jaar uit moet gaan zien is nog niet bekend. Een tip van Stuy: "Misschien moeten de ouders ook eens komen kijken naar de kermis, want zo weet je toch sneller wat je kind uitspookt." Maar of al die beveiliging de toekomst van de kermis in de stad is, dat hoopt Stuy niet: "Ik heb vertrouwen in de mens. Ik wil dat de familietjes zich hier gelukkig voelen. Maar er moet wel echt wat veranderen aan de mentaliteit, dan kan het daarna zo snel mogelijk weer terug naar normaal."