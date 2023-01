Komt er dit jaar nog een kermis in Osdorp? Stadsdeelbestuur denkt aan verplaatsing

Nadat vorig jaar meerdere kermisavonden in Osdorp met rellen eindigden, denkt het stadsdeelbestuur eraan om de jaarlijkse kermis dit jaar naar een andere plek in Nieuw-West te verplaatsen. Een droevig idee, vindt kermisbaas Frans Stuy: "36 jaar traditie gooi je toch niet zomaar weg?"

Vorig jaar oktober was het meerdere avonden onrustig in het park naast Tussen Meer. Groepen jongeren gooiden met zwaar vuurwerk en stichtten er brandjes. Door de onrust moest de Mobiele Eenheid een aantal keer ingrijpen.

Helemaal zeker is het nog niet, maar het is dus goed mogelijk dat de kermis dit jaar niet in Osdorp is. Kermisbaas Frans Stuy wordt daar 'verdrietig van', vertelt hij in Stadspark Osdorp aan AT5. "Ik ben hier begonnen." Volgens Stuy zorgt de kermis in Osdorp vooral voor verbinding. "Als er dan van die rotjochies tussen lopen, is dat niet mijn probleem. Dat is een maatschappelijk probleem."

Traditie

Het stadsdeelbestuur heeft Stuy al alternatieve locaties laten zien, maar daar werd de uitbater niet veel vrolijker van. "Ik zou er mijn vrachtwagens nog niet neerzetten", klinkt het resoluut, "het is gewoon geen plek." Stuy wijst naar de grond: "Hier hebben we het opgebouwd. Het is traditie, 36 jaar gooi je toch zomaar niet weg?"

Het stadsdeel laat weten dat ze de kans op herhaling van een 'gevaarlijke situatie' groot vinden en dat er daarom wordt gekeken naar een nieuwe locatie. Daarbij geeft Eva Tanja, hoofd afdeling veiligheid van het stadsdeel, wel toe dat het niet duidelijk is of de rellen vorig jaar iets met de locatie van de kermis te maken hadden.

Hogere hekken

Volgens Stuy is dat laatste in ieder geval niet het geval. "Hier zijn 26 jongens opgepakt. Die kwamen niet eens uit Osdorp. Misschien drie van die meelopers, de rest kwam uit Zaandam, Haarlem, overal vandaan."

Mocht de kermis alsnog in Osdorp blijven, dan weet Stuy al welke maatregelen hij gaat nemen. "Ik ga de hekken hoger maken. De boel dichtmaken, ingang en uitgang. Camera's ophangen. Als dat niet genoeg is, weet ik het ook niet meer."

Of de kermis echt uit Osdorp moet vertrekken, is nog niet besloten. De kwestie wordt morgen tijdens stadsdeelcommissievergadering opnieuw ter discussie gesteld.