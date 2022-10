Halsema 'woedend' op rellende jongeren Osdorp en kondigt stevige politie-inzet aan

De driehoek, bestaande uit burgemeester Halsema, politie en justitie, kondigt 'stevige politie-inzet' aan om de openbare orde in Osdorp te herstellen. Dat is de uitkomst van een ingelast overleg over aanhoudende rellen in de wijk. Drie avonden achter elkaar is het daar al onrustig. Dinsdagavond werden 26 jongeren opgepakt nadat de Mobiele Eenheid moest ingrijpen, één van hen zit nog vast. Burgemeester Halsema schrijft in een reactie 'woedend te zijn' op de rellende jongeren.

"Het moge duidelijk zijn dat geweld tegen hulpverleners en het hebben van onveilig gevoel bij buurtbewoners iets is wat de driehoek onacceptabel vindt", zo schrijft de politie. "Daarom wordt gezocht naar een gezamenlijk én passend beleid met betrekking tot deze problematiek."

Gisteren werd er aan het begin van de avond nog gekozen om 'de-escalerend' op te treden omdat jongeren mogelijk uit waren op een confrontatie met de politie. De driehoek kondigt nu dus stevige politie-inzet aan, maar wil niet zeggen hoe dat er dan precies uit gaat zien.

Dieptepunt

"Dinsdagavond is het dieptepunt bereikt waarbij de Mobiele Eenheid heeft moeten optreden en ingrijpen", aldus de politie. Agenten werden door de jongeren met zwaar vuurwerk bekogeld. In totaal werden 26 jongeren in de leeftijd van 14 tot 26 jaar aangehouden. Eén van hen, een minderjarige jongen, is aangehouden voor openlijke geweldpleging en zit op dit moment nog vast. De rest is weer op vrije voeten.

Aanhoudende rellen

Sinds zondagavond is het onrustig in Osdorp. Nadat er zondagavond op de kermis met vuurwerk werd gegooid, besloot burgemeester Halsema om de sluitingstijd te vervroegen van 22.00 uur na 19.00 uur. Maar ook op maandag- en dinsdagavond moest de politie massaal uitrukken richting Osdorp vanwege onrust in de wijk.

Maandagavond voerde de politie charges uit om de rust in de wijk weer terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, daarbij vloog een vuilnisbak in brand. Dinsdagavond was het weer raak. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid ingrijpen nadat de jongeren vuurwerk bleven afsteken.

Halsema woedend

Burgemeester Halsema is niet te spreken over de rellende jongeren. "Ik ben woedend op de jongens die het nodig vinden om de politie aan te vallen", schrijft ze op Instagram. "De politie is er voor de veiligheid van iedereen in de stad en verdienen niets anders dan lof en veel respect."

Wel heeft Halsema veel respect voor de jeugdcoaches en buurtvaders en -moeders die zich de afgelopen avonden hebben ingezet. "Ik heb grote waardering voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij nemen." Volgens Halsema doet de politie 'ingewikkeld werk' en doen ze 'hun uiterste best om de rust terug te brengen in de wijk'.