Ajax kan verder met bouw 'De Nieuwe Toekomst' na uitspraak Raad van State

Voor de bouw en uitbreiding van De Nieuwe Toekomst heeft Ajax alle seinen op groen gekregen. De Bond van Volkstuinders van de Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders ging daartegen in beroep. Door de uitbreiding worden een nieuwe woonwijk en stadspark, die ook in het gebied komen, bijna zeker op plekken gebouwd waar nu volkstuinen staan.

De Nieuwe Toekomst is onderdeel van 'De Nieuwe Kern', een werktitel voor de bouwplannen in een gebied dat in het noorden van Duivendrecht ligt, tussen het Amstel Business Park, station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2 ligt. Naast een uitbreiding van De Toekomst, komt er ook een woonwijk van 4500 woningen en een stadspark ter grootte van het Vondelpark.

Volgens de belangenvereniging van de Volkstuinders had die stadswijk niet op de plek van de volkstuinen, maar op de plek van De Toekomst moeten komen. Volgens hen zijn er voldoende alternatieven die Ajax had kunnen onderzoeken, zoals de omgeving van het Olympisch Stadion of Sportpark Spieringhorn.

De tuinders vinden bovendien dat ze niet genoeg mee zijn genomen in de planvorming. Volgens hen zorgt dat ervoor dat ze nu onevenredig worden benadeeld. Daarnaast stellen ze dat er voor De Nieuwe Toekomst nooit een apart bestemmingsplan had mogen komen, maar dat het samen met de rest van De Nieuwe Kern beoordeeld zou moeten worden. "Door dit plan nu vast te stellen, doorkruist de raad toekomstige besluitvorming over dit gebied en maakt hij het aangedragen alternatief feitelijk onmogelijk", aldus de bond.

'Niet realistisch'

De Raad van State oordeelt dat de optie om naar de omgeving van het Olympisch Stadion of Spieringhorn te verhuizen wel degelijk is onderzocht, maar uiteindelijk niet realistisch bleek. Daarvoor zou Ajax eerst overtuigd moeten worden om zelf te verhuizen naar een plek die qua ligging en oppervlakte niet vergelijkbaar is. Bovendien zou een verhuizing naar één van de twee voorgestelde locaties ervoor zorgen dat de sportclubs die daar zitten moeten vertrekken.

Ook het argument dat er één bestemmingsplan had moeten zijn, wordt door de Raad van State verworpen. Volgens de rechter is er niet genoeg samenhang tussen het sportcomplex en de woonwijk om de gemeenteraad te verplichten beide projecten onder één bestemmingsplan te schuiven, ook omdat ze allebei een verschillende functie hebben.