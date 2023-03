Stemmen tellen in de RAI: "Stemrecht betekent ín het hokje kleuren, niet eromheen"

Tellers, tafelleiders en coördinatoren: in de RAI wemelde het er vandaag van. De stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen worden hier vandaag en morgen door 850 mensen geteld. Burgemeester Halsema en minister Bruins Slot namen vandaag een kijkje.

AT5

"Ik heb me aangemeld als teller om te kijken hoe het achter de schermen verloopt", vertelt Ineke, die zin heeft in het tellen van de stemmen. "Ook in het licht van alle verhalen over fraude en dingen die niet zouden kloppen. Maar ik ben persoonlijk juist erg onder de indruk van het protocol dat we hier volgen." De burgemeester concludeert hetzelfde: "Er zijn ongelooflijk veel mensen aan het werk. Het verloopt heel ordelijk en open."

Quote "Mensen vinken soms vijf verschillende mensen aan op een stembiljet" Giordano - tafelleider

En dat komt mede door tafelleider Giordano. Hij is al elf jaar actief bij het tellen van de stemmen en heeft onder andere de taak om te oordelen of de stembiljetten wel op de juiste manier zijn ingevuld. "Soms zie je mensen die wel vijf verschillende kandidaten aanvinken op een stembiljet. Dat kan natuurlijk niet. Of dat ze buiten het hokje vinken in plaats van erin. Democratisch stemrecht betekent ín het hokje kleuren, niet eromheen." Opkomst De opkomst is dit jaar iets hoger dan vier jaar geleden. Toen stemde 52.5 procent van alle Amsterdammers voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dit jaar lag dat aantal op 52.7 procent, een stijging van 0.2 procent dus. Halsema: "Tevreden ben ik niet, daarvoor wil je veel hogere opkomstpercentages. Maar de negatieve trend is gebroken." Minister Bruins Slot is blij met de hoge opkomst. "Ik denk dat mensen echt wel betrokken zijn met de Provinciale Staten. Er zijn rondom de stikstofproblematiek nadrukkelijke maatschappelijke discussies gevoerd. Mensen hebben een mening over hoe het in het land gaat en dat maken ze nu ook met hun stem duidelijk." Tekort aan stembiljetten Maar gisteravond kon niet iedereen die wilde stemmen daadwerkelijk hun stem uitbrengen. Rond 20.00 lukte het in meerdere stemlocaties niet meer om te stemmen omdat de stembiljetten daar op waren. AT5 kreeg veel berichten binnen van stemmers die te horen kregen niet te kunnen stemmen. Het ging onder meer om de Cinetol op de Tolstraat in Zuid. "Ze gaan nu een half uur sluiten", schreef iemand die in de rij stond rond 20.00 uur. "Mensen stappen uit de rij. Er komen mensen aanlopen van andere stembureaus, daar schijnt hetzelfde aan de hand te zijn. Bizar."

Quote "Iedereen moet kunnen stemmen, iedereen moet toegang hebben" Burgemeester Halsema