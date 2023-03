Kale & Kokkie oog in oog met 010: "Erop of eronder zondag tegen Feyenoord"

Het is in tijden niet zo heerlijk spannend geweest. De klassieker der klassiekers staat komende zondag op het programma; het kampioenschap staat op het spel bij Ajax-Feyenoord. Vijandschap tussen de supporters? In deze speciale podcast geven Kale & Kokkie het goede voorbeeld. De Ajax-fans in hart en nieren kijken - op neutraal terrein, dat wel - vooruit met Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International, tevens maker van de Dickvoormekaar podcast over de Rotterdamse club. "Of een gelijkspel zondag voor Feyenoord voelt als winst? Wat dacht je?"