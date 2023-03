Kale en Kokkie duidelijk over aankomende Klassieker: "Ajax gaat winnen"

Oké, Ajax wint van Heerenveen en blijft hijgen in de nek van Feyenoord. Maar dat is allemaal bijzaak, want aanstaande zondag staat de Klassieker op het programma. En wanneer Ajax dan wint, dan staan de Amsterdammers weer eerste en de Rotterdammers tweede. "Dit is geen wedstrijd die je wil winnen, maar moet winnen", aldus Kokkie.