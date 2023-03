Ajax beslist duel met sc Heerenveen binnen 20 minuten

Die monsterscore kwam heel even ter sprake omdat het binnen 20 minuten al 0-3 stond in het Abe Lenstra stadion. Mohamed Kudus had na 11 minuten de score geopend. Met een bekeken schuiver schoot de Ghanees Ajax op voorsprong.

Stormachtige start

In de zestiende minuut was het Edson Alvarez die de tweede treffer voor zijn rekening nam. Hij schoot vanaf de rand van de zestien binnen. Kort daarna maakte Steven Bergwijn al combinerend de derde voor Ajax. Binnen een paar minuten leek er nog een vierde doelpunt bij te komen, ware het niet dat Bergwijn dit keer de paal raakte.

Sc Heerenveen kon de schade zelfs nog een beetje herstellen door er vlak voor rust 3-1 van te maken. Pelle van Amersfoort kopte binnen, waarbij de weifelende Ajax-keeper Geronimo Rulli er niet goed uitzag.

Taylor

Kort na rust zorgde Kenneth Taylor ervoor dat het verschil weer drie doelpunten werd. Met een diagonaal schot van buiten de zestien maakte hij de vierde Amsterdamse treffer van de middag.

Daarna leek Heerenveen een penalty te krijgen, maar na influisteren van de VAR draaide scheidsrechter Manschot die beslissing terug. Via invaller Sidney van Hooijdonk werd het in de 80e minuut alsnog 4-2.

Dat bleek even later ook de uitslag van de wedstrijd. Zo boekte de ploeg van John Heitinga de zevende competitiezege op rij. Zo gaat het op de ranglijst weer over nummer twee AZ heen en komt het in punten gelijk met Feyenoord. De Rotterdammers spelen om 20.00 uur tegen FC Volendam.