Supportersvereniging baalt van bekerwedstrijd zonder Ajax-fans: 'Binnen poep en een scheet besloten'

Ajax speelt de halve finale in het bekertoernooi tegen Feyenoord in april zonder eigen fans. De gemeente Rotterdam maakte vandaag bekend dat de Ajax-fans niet welkom zijn en dus thuis vanaf de bank of in de kroeg moeten kijken. "Enorm teleurstellend dat de trouwe Ajax-supporters niet bij de wedstrijd mogen zijn. Ik krijg al heel veel telefoontjes binnen van mensen die teleurgesteld zijn", aldus directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van de Supportersvereniging Ajax.

Nick Bongers

Dat de fans ook ditmaal de wedstrijd niet mogen bijwonen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Door ongeregeldheden uit het verleden zijn de Ajacieden al jaren niet welkom tijdens uitwedstrijden. In 2019 was Amsterdam ook niet welkom in De Kuip, toen Feyenoord en Ajax de strijd aangingen in de halve finale van de KNVB-beker.

Quote "Hoop is een uitgestelde teleurstelling, zeg ik maar altijd. Maar dit is wel echt binnen een poep en een scheet besloten." Fabian Nagtzaam