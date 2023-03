Kudus beslissend in magere overwinning Ajax op NEC

Het ging ontzettend moeizaam, maar Ajax heeft NEC verslagen in de Johan Cruijff Arena. Een enkel doelpunt van Mohammed Kudus was voldoende: 1-0. Daardoor blijven de Amsterdammers in het spoor van koploper Feyenoord.

Calvin Bassey kreeg van trainer John Heitinga het vertrouwen in de verdediging bij Ajax. Daardoor ging Edson Álvarez naar het middenveld en zat Kenneth Taylor op de bank. In de openingsfase was Steven Berghuis de gevaarlijkste man bij Ajax. Hij deponeerde eerst de bal op de lat van afstand en schoot even later vol op Jasper Cillessen. Steven Bergwijn en Jurrien Timber werden voor rust nog gevaarlijk, maar Cillessen bleef spelbreker.

Direct in de tweede helft was het Mohammed Kudus, die de score opende. Hij werkte een voorzet van Dusan Tadic achter Cillessen: 1-0. De Ghanese rechtsbuiten had even later de 2-0 móeten maken. Hij stond vrij bij de tweede paal na een kopbal van Davy Klaassen, maar de kopbal van Kudus ging over.

In het resterende gedeelte van de wedstrijd kreeg alleen Anthony Musaba nog een schotkans. Zijn inzet miste richting en ging naast het Ajax-doel. Het bleef daardoor 1-0 in Amsterdam. Door de zwaarbevochten driepunter neemt Ajax weer de tweede plek over van AZ. SC Heerenveen is de eerstvolgende tegenstander van de Amsterdammers in de eredivisie. Dat duel is volgende week zondag.