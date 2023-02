Met hangen en wurgen pakt Ajax volle buit tegen Vitesse

Ajax heeft de tweede plek in de eredivisie weer overgenomen van AZ. De Amsterdammers versloegen met -hangen en wurgen- Vitesse met 1-2. Doelpunten werden gemaakt via Davy Klaassen en Edson Álvarez.

Na de uitschakeling tegen Union Berlin van afgelopen donderdag was Ajax gebrand op eerherstel. De Amsterdammers traden tegen Vitesse aan met Owen Wijndal, hij kreeg de voorkeur boven Calvin Bassey. Het eerste kansje was voor Kenneth Taylor. De middenvelder schoot vol op Kjell Scherpen.

In de tegenstoot kwam Ajax goed weg, nadat Million Manhoef Matus Bero vrij voor Geronimo Rulli zette. De Argentijnse doelman hield zijn doel schoon, maar kon even later alsnog vissen. Marco van Ginkel kopte hard raak uit een corner van Manhoef: 1-0. Ajax liet zich niet van de wijs brengen en scoorde 1-1 via Davy Klaassen. Manhoef testte Rulli voor rust, ditmaal hield de Argentijn de inzet tegen.