Taylor doet geen voorspelling voor uitslag Klassieker: "Maar we gaan 'm wel winnen"

Ook de zevende competitiewedstrijd onder John Heitinga heeft Ajax winnend afgesloten. In Heerenveen zag de ploeg de drie punten geen moment in gevaar komen ( 2-4 ). Het vizier kan daarom alweer snel op de volgende wedstrijd, die tegen Feyenoord.

Want hoewel de Klassieker altijd een belangrijke wedstrijd is geweest, hij is niet vaak zo belangrijk als nu. Ajax, zes weken geleden nog vijfde in de eredivisie, kan bij winst op de Rotterdammers namelijk de koppositie overnemen. Iets wat later deze vanavond trouwens ook al kan gebeuren, mocht Feyenoord thuis van FC Volendam verliezen.

'Goed gevoel'

Kenneth Taylor, die vandaag de 1-4 maakte, lijkt er in ieder geval veel zin in te hebben. "Natuurlijk heb ik er een goed gevoel over", zegt hij na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen. Als hem gevraagd wordt wat het gaat worden, antwoord hij met een grote glimlach: "Dat gaan we zondag zien, maar we gaan wel winnen."

"We hebben onszelf in een positie gebracht waarin we volgende week de koppositie kunnen pakken", omschrijft trainer John Heitinga zijn eerste weken bij het eerste. Vandaag zag de coach veel goed gaan bij zijn elftal. "Van de eerste helft, en dan met name de eerste 30 minuten, daar krijg je een lach van op je gezicht", zegt Heitinga, die de tegengoals van Heerenveen 'een smetje' noemt.