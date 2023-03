Arena stroomt leeg na Klassieker: ''Terecht verlies, maar gewoon kut"

Duizenden supporters keerden vanmiddag na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord beteuterd terug naar huis. Ajax verloor de pot met 2-3, waardoor de landstitel steeds meer uit zicht raakt. Ondanks dat het verlies veel fans zwaar viel, voelde het voor sommigen als een terechte uitslag. "We hebben verdiend verloren en dat is heel jammer."

Ajacieden leefden deze week flink naar de Klassieker toe. Na een spannend duel verloor Ajax van Feyenoord en dat voor het eerst sinds 2005 in eigen huis. Na de nederlaag zocht AT5 -supporters op, die vrijwel allemaal hetzelfde over de wedstrijd dachten: "Het is gewoon kut."

Op de tribune sloeg de sfeer in de tweede helft in delen van het stadion om. "Ze begonnen allemaal bier te gooien, dus we zijn weggegaan", vertelt een stel dat de wedstrijd bijwoonde. Sommige fans waren het niet helemaal eens met de uitslag. "Eigenlijk was gelijkspel het meest eerlijk geweest, denk ik." Andere Ajacieden feliciteerden Feyenoord met pijn in het hart. "Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar in Rotterdam gefeliciteerd met het kampioenschap."