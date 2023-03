Verdachten van dodelijke steekpartij Casper Verheijen vrijgesproken: "Sprake van noodweer"

Casper Verheijen uit Nijmegen werd ruim een jaar geleden doodgestoken bij een coffeeshop in de buurt van het Osdorpplein. Hij was op dat moment samen met twee collega's. De drie kregen ruzie met drie minderjarige jongens. Een van hen pakte daarbij een mes waarmee hij Casper tot drie keer toe stak. Casper zou later aan die verwondingen overlijden.

Uit onderzoek blijkt dat Casper en zijn collega's zelf ook 'fors geweld' gebruikten. Daaruit ontstond een situatie waarbij één van de minderjarige jongens op de grond lag, terwijl hij door Casper tegen zijn hoofd werd geslagen en door een collega werd getrapt. Op dat moment moet de jongen hebben gestoken, aldus de rechter.

'Maatschappelijk probleem'

De rechter benadrukt dat het dragen van een mes niet goed te praten is: "Het dragen van messen door met name jongeren is een groot maatschappelijk probleem. Dat het gevaarlijk was dat hij een mes bij zich had, staat een beroep op noodweer echter niet in de weg."

Tegen de 16-jarige hoofdverdachte eiste het OM eerder 360 dagen jeugddetentie. Tegen twee andere jongens werden taakstraffen van 80 en 120 uur geëist.