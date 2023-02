Jaar jeugddetentie geëist tegen 16-jarige verdachte dodelijke steekpartij Casper Verheijen

Ruim een jaar geleden werd de 29-jarige Casper Verheijen doodgestoken bij de Sloterplas. Hij was net klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een populaire coffeeshop spreken drie minderjarige jongens hem aan. Er ontstaat een ruzie en één van de jongens trekt een mes. "Hij is precies in zijn hart gestoken", vertelde zijn grootmoeder onlangs bij een herdenking. "Wij kregen een telefoontje dat hij geopereerd moest worden." Casper overlijdt diezelfde dag in het ziekenhuis.

Vrijwel direct worden drie jongens aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is de jongste, toen 15 jaar oud, verantwoordelijk voor de dood van Casper. Hij én twee medeverdachten van 17 jaar oud moesten zich vrijdag en vandaag verantwoorden voor de rechtbank. De zitting was, vanwege het feit dat de verdachten minderjarig zijn, achter gesloten deuren. Alleen de familie van Casper was welkom in de rechtszaal.

Voorwaardelijke opzet op de dood

Volgens het OM is uit het onderzoek van de politie grotendeels duidelijk geworden wat er die dag is gebeurd. Zo is het vastgesteld dat de 16-jarige jongen uit Uithoorn Casper drie keer met een mes heeft geraakt. Het OM is daarom van mening dat er sprake is van voorwaardelijke opzet op de dood. "De jongen zou weliswaar het doden van Casper nooit hebben gewild, maar had zich ervan bewust kunnen en moeten zijn dat die uitkomst mogelijk was."

Tegen de 17-jarige Amsterdammer eist het OM een taakstraf van 80 uur en één maand voorwaardelijke jeugddetentie. Tegen de jongen van zeventien uit Amstelveen wordt 120 uur taakstraf geëist en ook één maand voorwaardelijke jeugddetentie. De jongens hebben daarnaast een verbod om met elkaar om te gaan. De rechtbank doet op 20 maart uitspraak.