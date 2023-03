Ajax nl Statiegeldverzamelaars bij de Johan Cruijff Arena: "Als Ajax speelt sla ik een grote slag"

Ajax speelde zondag thuis, tegen wie en hoe het ging zijn we even vergeten, maar dat zorgde natuurlijk weer voor een hoop drukte bij de Johan Cruijff Arena. Drankjes die je buiten de poort drinkt mogen daar niet mee naar binnen. Dat is altijd goed te zien, want op de Johan Cruijff Boulevard en voor de ingangen van het stadion ligt het dan altijd bezaaid met lege blikjes en flesjes. Sinds er ook statiegeld zit op kleine plastic flesjes, zien slimmeriken hun kans schoon wat bij te verdienen. "Het geld ligt op straat", vertelt een van de flessenverzamelaars aan AT5.

Het is voor veel Amsterdammers een bekend gezicht: troep rondom de Johan Cruijff Arena wanneer Ajax een thuiswedstrijd speelt. Drankjes mogen daar niet mee naar binnen, dus gooien supporters ze voordat ze naar binnen gaan snel in de prullenbakken of op de grond. Flessenverzamelaars zijn daar blij mee, want zij rapen de flessen bij elkaar voor het statiegeld. ''Ik heb alleen een goeie dag wanneer het voetbal is, mensen zingen of het weekend is. De rest van de dagen heb ik een kutdag.''

Jackpot Statiegeldflesjes worden verzameld en vervolgens bij supermarkten ingewisseld. Met de opbrengst betalen ze hun boodschappen of zelfs onderdak: ''Het is 300 euro, daar kan ik een week mee slapen in een hostel.'' De flessenverzamelaars vinden het een makkelijke manier van geld verdienen en zijn blij dat ze niet hoeven te bedelen. Sommigen nemen hiervoor een tang mee, anderen duiken zelf in de afvalbakken. In steden zoals Breda en Eindhoven hebben ze daar een oplossing voor bedacht: een speciale ringband om de vuilnisbakken waar je de flesjes in kan stoppen. In Amsterdam zijn ze nog niet zo ver en moeten de flesjes voorlopig nog uit de vuilnisbakken worden gehengeld. Wel komt er vanaf 1 april statiegeld op blikjes, waardoor flessenverzamelaars nog veel meer winst kunnen behalen.