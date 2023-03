Linda wil van woning ruilen, maar huis wordt vrije sector als ze vertrekt: "Sociale huur gaat eraan"

Linda Hooft woont sinds 2005 op de Weesperstraat in een sociale huurwoning, maar om gezondheidsredenen wil ze haar woning uit. De wens is om rustiger te wonen, buiten Amsterdam. Ze heeft woningruilers gevonden, maar volgens de Key zouden die te weinig verdienen om het huis te betalen. Na onderzoek bij de gemeente blijkt de reden om de ruil tegen te houden anders te zijn; als Linda vertrekt wordt het vrije sectorhuur. "Het enige wat dit tegenhoudt zijn domme regeltjes."

AT5

"Ik wil gewoon groen, ruimte, schone lucht en een woning op de begane grond", zegt Linda. Door gezondheidsproblemen is de woning waar ze nu woont niet meer geschikt voor haar. Zo is de lucht te vuil en kan ze niet met genoeg frisse lucht slapen, ze gebruikt nu een apneu-apparaat. "Daarbij ben ik alleen en houd ik nu een driekamerwoning bezet, die veel beter door een jong gezinnetje kan worden gebruikt." Om die reden ging ze op zoek naar een mooie woningruil: "Ik kwam uit bij een jong stel in Egmond die nu in een seniorenwoning wonen: "Dat klinkt perfect en makkelijk, dat dachten we." De woonstichting in Egmond ging akkoord met dit plan, maar er was één probleem: de woonstichting in Amsterdam, De Key.

Quote "Als ik deze zaak niet win voelt mijn prachtige huis als een gevangenis. Dan kan ik geen kant op" Linda Hooft

De reden die de Key aan Linda gaf bleef bij weinig woorden: "De kandidaat met wie u wilt ruilen komt niet in aanmerking voor uw woning. De ruilkandidaat heeft namelijk niet voldoende inkomen om de huur te betalen", schreven ze haar. Een vreemde zaak, vond ze. De huur die het stel uit Egmond nu betaalt is namelijk meer dan de huur die er voor Linda's huis wordt gevraagd. Van sociaal naar vrij Om die reden stapte Linda samen met advocaat Jennifer Alspeer naar de rechter toe, de behandeling van die zaak komt later dit jaar. "Normaal gesproken wordt een woningruil gewoon gehonoreerd. Zeker als je voldoet aan de inkomenseisen en er is ook nog een zwaarwegend belang, een medisch belang." Dat zwaarwegend belang zit hem bij Linda in haar gezondheid. Linda schrijft met hulp van een van haar vrienden een brief aan de gemeente, de wethouder kwam achter een hele andere reden; wanneer Linda haar woning verlaat wordt deze geliberaliseerd. Dit wil zeggen dat de woning van een sociale huurwoning verandert in een woning in de vrije sector: "Ik betaal ruim vijfhonderd euro, dat kan dan zomaar eens het driedubbele worden."

"Daardoor blijft de woningmarkt in Amsterdam niet toegankelijk voor mensen met een kleine portemonnee, starters, gezinnen... en dat is uiteraard onwenselijk", zegt Linda's advocaat. Volgens haar is deze reden lastig te rijmen met de huidige woningmarkt die de stad kent. "Ik vind het heel verdrietig", zegt Linda als ze de brief van de gemeente voorleest. "Dat dit kan, mijn kleinkinderen kennen later de sociale huur misschien wel helemaal niet meer."

"De dagvaarding ligt er nu", vertelt advocaat Alspeer. "We willen dat de woningruil door kan gaan." Linda gunt zichzelf, maar ook iedereen anders die in de stad woont en wil wonen een betaalbaar huis: "Ik probeer het goed te doen, het is voor alle partijen positief, en alleen regeltjes houden ons nu tegen." De Key laat weten voor nu niets kwijt te willen over de casus: "We wachten de uitspraak daarvan af en kunnen op dit moment helaas geen antwoord geven op jouw vragen." Voor Linda is het heel belangrijk dat de ruil doorgaat. Enerzijds om de sociale woningen op peil te houden in de stad, maar ook zodat ze gewoon kan verhuizen zoals ze zou willen: Dan wordt mijn mooie huis gewoon een gevangenis, dan kan ik geen kant op."