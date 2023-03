Tientallen zijspiegels van BMW's gestolen: "Ongelofelijk frustrerend"

Van tientallen eigenaren van een BMW in de stad zijn de afgelopen weken de zijspiegels gestolen. Een bewoner van de Rivierenbuurt is een van de gedupeerden, twee keer zelfs: nadat zijn eerder gestolen spiegels waren vervangen zijn ze weer gejat. "Voor de tweede keer in tien dagen. Ongelofelijk frustrerend."

"Spiegels zeker?", bij een medewerker van een BMW-dealer hoeven we niet eens te vragen waarvoor we bellen. "Het is een hype. Opeens hebben we allemaal meldingen van gestolen spiegels." Een medewerker van een andere garage spreekt van een"golf van meldingen". Zeker twintig de afgelopen twee weken. "Het lijkt me een bende die specifiek buurten afstroopt. Eerder gebeurde hetzelfde met navigatiesystemen." De meldingen komen uit wijken als de Rivierenbuurt en Oud-Zuid. Precies tien jaar geleden gebeurde hetzelfde in Zuid.

Bij de vier BMW-dealers in en rond de stad die AT5 heeft gesproken telden we in totaal een kleine veertig meldingen geweest van gestolen spiegels. Niet de hele spiegel, maar het glas wordt eraf gehaald. "Dat is duur glas, kost 400 a 500 euro per spiegel".

Door de afgeknipte kabels moet er bij de reparatie een nieuwe kabelboom in, totale kosten van twee verdwenen spiegels: 1200 euro. "Ik woon in zo'n gezellig buurtje, maar 's nachts wordt alles hier gestolen. Ik zet mijn wagen voorlopig even in een parkeergarage. En ook dat kost veel geld", aldus een gedupeerde. De afgelopen jaren zijn er ook veel spiegels van Tesla's gestolen. De politie kon nog niet zeggen hoeveel aangiftes er van gestolen spiegels binnen zijn gekomen.