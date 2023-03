Peperduur jacht zinkt bij Ibiza, maar verzekeraar hoeft niet te betalen

De Nederlandse botenbouwer Waterdream draait zelf op voor de schade aan een peperduur motorjacht dat in de zomer van vorig jaar voor de kust van het Spaanse eiland Ibiza zonk. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Het kost het bedrijf van Prins Bernhard, dat ook een kantoor in Amsterdam heeft, 1,3 miljoen euro.

Voor de zogeheten Waterdream Californië 52 was in 2021 een pleziervaartuigenverzekering afgesloten. Het verzekerde bedrag was 1.250.000 euro en het verzekerde gebied 'Europese Zeeën, ligplaats Europa'. De verzekering had een looptijd van een jaar tot 23 juli 2022. Toen het motorjacht naar Amerika ging, werd het 'uit de dekking genomen' en werd er door de verzekeraar een geschorste polis gestuurd.