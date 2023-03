Week van het geld richt zich op jongeren en schulden: "Jongeren schamen zich en durven geen hulp te vragen"

Deze week is het de Week van het geld. Doel van de week is om jongeren bewust te leren omgaan met geld. In Amsterdam heeft één op de vijf jongeren problematische schulden. In de Tolhuistuin werd vandaag een geldmarkt georganiseerd.

AT5

Op de geldmarkt zijn verschillende initiatieven aanwezig die zich bezighouden met jongeren en schuldpreventie. Gerzon Soenarto is 30 jaar en heeft zelf te maken gehad met geldproblemen. "Vroeger heb ik geen financiële opvoeding gehad en ben ik vanaf mijn veertiende/vijftiende op straat beland." Daarom is hij vandaag met Money Start aanwezig op de geldmarkt. "Jongeren schamen zich erover en durven geen hulp te vragen", geeft Gerzon aan. "Hiermee proberen we dat eigenlijk te doorbreken. En laten we zien dat er ook genoeg hulp is in Amsterdam om je uit de schulden te krijgen"

Quote Als mijn verhaal hulp kan bieden aan jongeren, dan doe ik het elke dag met liefde Melvin Bouman, peer educator Money Start

Ook Melvin (29 jaar) heeft zat in de schulden. "Vanaf jongs af aan heb ik eigenlijk met schulden te maken gehad. Deurwaarders, incassobureaus, noem het maar op". Dankzij zijn werk voor Money Start helpt hij nu andere jongeren. "Als mijn verhaal hulp kan bieden aan jongeren, dan doe ik het elke dag met liefde." En Moneystart is niet de enige aanbieder die vandaag bij de Tolhuistuin aanwezig was. Stichting !Woon stond ook op de markt om preventief jongeren uit de schulden te houden. "Ik wil heel graag dat jongeren ons kunnen vinden als ze achterlopen met de huur bijvoorbeeld", vertelt Jon van de stichting. Tot slot geeft Melvin nog een belangrijke tip mee: "Gewoon je niet schamen en sneller hulp vragen als je in de problemen zit."

Gerzon en Melvin - AT5