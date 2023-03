Gewapende overval op hotel in Zuidoost

Een hotel aan de Loosdrechtdreef in Zuidoost is vanavond door een man met een wapen overvallen. De dader kwam het hotel binnengelopen en bedreigde meerdere aanwezigen vervolgens het wapen. Daarbij vielen er geen gewonden. De verdachte sloeg vervolgens op de vlucht.

De overval gebeurde iets na 22.30 uur. Het is nog niet duidelijk of de man ook daadwerkelijk iets buit heeft gemaakt. Na de overval werd er een Burgernet melding verstuurd, het zou gaan om een man rond de twintig. De politie doet onderzoek in het hotel.