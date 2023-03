Zo verliep de grote terrorisme-oefening bij het Olympisch Stadion

Voor het Olympisch Stadion hielden de hulpdiensten vandaag een terrorisme-oefening. Ongeveer 650 medewerkers van de politie, ambulance, brandweer, gemeente en defensie simuleerden een aanslag op een volkszanger in het Olympisch Stadion: "We willen laten zien dat Nederland voorbereid is."

De oefening is voornamelijk gericht op de samenwerking tussen specialistische teams van politie, ambulance, brandweer, defensie en de gemeente tijdens een terroristische aanslag, liet burgemeester Halsema eerder in een brief weten. Halsema benadrukte daarin dat er op dit moment geen verhoogd risico is op een terroristische aanslag in Amsterdam. "Een aanslag valt echter nooit helemaal te voorkomen."

Brandweercommandant en directeur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Tijs van Lieshout hoopt met dit deze oefening te laten zien dat Nederland voorbereid is op dit soort situaties. "Dat zal een terrorist natuurlijk niet afschrikken. Maar het gaat erom dat als er iets gebeurt, we niet als hulpdiensten staan te kijken. Maar dat we heel snel en effectief kunnen optreden", vertelt hij.