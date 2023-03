Petitie tegen verdwijnen kerk in Zuidoost: "We vertrouwen op de Heer"

Kerkgemeenschap MCTC uit Zuidoost heeft vanmiddag een petitie aangeboden aan wethouder Rutger Groot Wassink. De kerk, die nu vijf jaar in een oud-schoolgebouw in de H-buurt allerlei activiteiten organiseert, moet volgend jaar hun pand uit. Nu proberen ze met hulp van de gemeente - en God - een nieuwe plek te vinden in de wijk.

Protestborden - AT5

Met 1148 ondertekeningen op zak kwam een groep van negen kerkgangers uit Zuidoost vanmiddag aan bij de Stopera. "Iedereen wacht nu ook thuis in spanning af wat het vervolg zal zijn, of ze de plannen gaan heroverwegen," vertelt MCTC-ganger Carla Molly. Zoals het nu in de nieuwbouwplannen staat, is er namelijk geen plek meer voor de kerk in de H-buurt, waardoor het tijdelijke huurcontract afloopt. De MCTC mag van de gemeente wel een jaar langer blijven dan eerder maar heeft daarna nog geen nieuwe locatie. De kerkgangers hopen met deze petitie tóch een permanente en vergelijkbare plek in de wijk te veroveren. Dertig kerken De MCTC is niet de enige kerk in Zuidoost die met de handen in het haar zit. Van de naar schatting honderd tot honderdvijftig migrantenkerken die Zuidoost rijk is, zijn zo'n dertig kerkgemeenschappen op zoek naar een plek.

Quote "Op zondag zijn we een kerk maar van maandag tot zaterdag helpen we de buurt met gezelschap, eten of school" Pastoor Moses Alagbe

Moses Alagbe, pastoor van de MCTC-kerk in Zuidoost, vertrouwt erop dat hun petitie effect zal hebben. "Ik ben een man van hoop , daarom sta ik hier. God heeft ons altijd geholpen en ik geloof dat hij dat nu weer zal doen." Een kerkganger valt hem bij: "We vertrouwen op de Heer." Want ook Hij ziet hoe belangrijk de kerk is voor buurtbewoners, volgens de pastoor: "Op zondag zijn we een kerk maar van maandag tot zaterdag helpen we de buurt. Eenzame mensen bieden we gezelschap, we geven eten aan bewoners die dat niet kunnen betalen en zorgen dat kinderen niet stoppen met school."

Overhandiging van de petitie aan Rutger Groot Wassink

Geen beloftes Wethouder Groot Wassink (Gemeentelijk Vastgoed) kan na het overhandigen van de petitie nog geen beloftes doen: "De kerk zit er nu nog een jaar, maar ik kan niet beloven dat ik het daarna heb opgelost. Ruimte is niet alleen voor kerken een probleem, ook voor onderwijsinstellingen, kunstenaars of kinderdagverblijven bijvoorbeeld. En er moeten veel woningen worden gebouwd." Wel erkent hij de maatschappelijke rol van de kerk in de stad en zal hij zijn best doen om naar een alternatieve ruimte te kijken.

Dat er ook meer huizen bij moet komen in Amsterdam begrijpt de pastoor Alagbe wel: "Maar huizen zonder een plek waar de buurt kan samenkomen zoals bij ons, dat is geen leven." Volgens CDA-raadslid Diederik Boomsma moet het lukken om een plek te vinden voor de kerk in hun buurt: "Het is flauwekul dat het niet mogelijk is. Je moet er alleen ruimte voor maken en het meenemen in de plannen. De gemeente is er niet om zo veel mogelijk geld te verdienen aan grond. Je moet zorgen dat je een leefbare stad hebt door dit soort plekken te behouden."