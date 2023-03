Verkeersinfarct in Centrum door werkzaamheden rondom Oosterdok en CS: ''Alles ligt plat''

De gemeente gaat tot september 2024 werken aan de fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade. Het fietspad en de stoep worden breder gemaakt. Voor auto's geldt in de Oostertoegang en op de ODE-brug vanaf nu eenrichtingsverkeer.

Woedende taxichauffeurs

Meerdere taxichauffeurs laten aan AT5 weten boos te zijn over de afsluiting. De brug vanaf de Prins Hendrikkade richting het Centraal Station is afgesloten. "Hierdoor is het een grote puinhoop'', aldus een taxichauffeur. Volgens hem is het normaal gesproken van het Damrak naar het Centraal Station ongeveer vijf minuten rijden. ''Nu is dat bijna veertig minuten.'' Taxichauffeurs waren van plan om donderdagmiddag hun onvrede te uiten voor de Stopera, maar zagen daar vanwege de ''last minute beschikbaarheid'' van af. "Feit is wel dat we woedend zijn.''

Die woede was vanmorgen goed te horen. De file voor de OBA ging gepaard met een hard toeterorkest.