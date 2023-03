Extra openbare toiletten in de stad laten langer op zich wachten

Eind dit jaar moest het makkelijker worden om naar de wc te gaan in Amsterdam, vooral voor vrouwen en mensen met een beperking. Dan zouden er namelijk meer openbare toiletten in de stad geplaatst worden, die ook voor hen toegankelijk zijn. Maar dat gaat langer duren: de gemeente streeft er nu naar om de eerste toiletten voor de zomer van 2024 te plaatsen.

De vertraging komt volgens de gemeente doordat ze meer toiletten willen bouwen en vervangen dan ze eerst hadden gepland. De vier miljoen die het college had uitgetrokken was bedoeld voor vaste openbare toiletten in parken en recreatiegebieden, die rolstoeltoegankelijk zijn. Maar nu kijkt de gemeente ook naar andere locaties in de stad, zoals plekken waar je buiten kan sporten. Denk aan skateparken of 'buitengyms'.

Het geld voor die extra wc's komt niet uit hetzelfde potje, maar ze worden wel gezamenlijk ingekocht door de gemeente. Daardoor wordt de aanbesteding ingewikkelder en duurt het langer voordat ze met de plaatsing kunnen beginnen.

Alleen de vaste wc's worden later geplaatst. De tijdelijke seizoenstoiletten, die in de parken worden gezet als het lekkerder weer wordt, staan hier los van.

Verschoonplekken

Er is nog veel onduidelijk over de nieuwe wc's, vooral over wanneer en waar ze precies geplaatst zullen worden. Dat laatste kan nog wel eens problemen opleveren: zo waren bewoners van de Noordermarkt een petitie gestart tegen zo'n toilet in hun buurt. Daarnaast zou het kunnen dat je 's avonds moet betalen om de wc's te kunnen gebruiken, maar of dat doorgaat en hoe veel dan, is nog niet bekend.

Ook zijn er vragen gesteld door PvdA en D66 over verschoonplekken, waar ouders de luiers van hun kinderen kunnen verwisselen. De gemeente is niet van plan die toe te voegen aan de nog te plaatsen openbare wc's. Hun redenen: er zouden drugs gebruikt kunnen worden en het zou moeilijk zijn om de plekken schoon te houden. Wel zal de gemeente bij horeca het belang van verschoonplekken benadrukken.