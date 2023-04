Zwak Ajax speelt gelijk en ziet landstitel steeds verder uit zicht raken

Ajax is er niet in geslaagd te winnen van Go Ahead Eagles. Het eindigde in De Adelaarshorst 0-0. Voor de vierde competitiewedstrijd op rij wonnen de Amsterdammers niet van Go Ahead. Koploper Feyenoord kan later deze middag profiteren.

Ajax begon met drie wijzigingen in de basisopstelling tegen Go Ahead Eagles. Eén van de nieuwelingen was Davy Klaassen. De middenvelder kreeg de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, maar mikte naast. Het eerste gevaar van de Deventenaren kwam na balverlies op het middenveld van Ajax. Go Ahead kwam er razendsnel uit via Isac Lidberg en Finn Stokkers, hij vond keeper Geronimo Rulli op zijn weg.

Brian Brobbey, een andere nieuwe naam, had in de tegenstoot kunnen scoren. Uit een moeilijke hoek schoot hij op doelman Jeffrey de Lange. Mohammed Kudus dacht na een halfuur zijn twaalfde treffer binnen te koppen, maar werd afgevlagd wegens buitenspel. Dat oordeel bleef staan na inmenging van de VAR. Vlak voor de rust kwam - niet voor het eerst - Go Ahead er gevaarlijk uit op de counter. Edson Álvarez greep op tijd in.