Schiphol wil verbod nachtvluchten, toch scepsis onder bewonersplatform: "Paar uur slaap is te weinig"

Zelf woont hij in Zuidoost onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan. Ruud Sondag, de directeur van de luchthaven, heeft aangegeven dat ze verschuivingen naar de 'randen van de nacht' willen beperken, maar uitgesloten is het dus inderdaad niet. Van der Veen: "Dan wordt de overlast verplaatst van de nacht naar de dag."

"Het is niet uitgesloten dat de vluchten die 's nachts niet komen, er overdag gewoon bijkomen", zegt Fulco van der Veen. Hij is bestuurslid bij de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen, platformen voor mensen die hinder ervaren door Schiphol.

Privéjets en lawaaiige vrachtvliegtuigen

De maatregel moet binnen twee jaar ingaan, samen met een verbod op privéjets, klein zakelijk verkeer en lawaaierige vrachtvliegtuigen. Nachtvliegtuigen alleen al weren, betekent dat er tienduizend minder vluchten per jaar zijn. Volgens Van der Veen is het een 'relatief kleine winst'. "Ik vergelijk het een beetje met het plakken van pleisters op een necrotisch onderbeen van een diabetespatiënt, waar eigenlijk moet worden geamputeerd."

Toch zijn er ook bewoners die blij zijn dat met het plan van Schiphol. "Het zou een opluchting zijn", zegt een bewoner in Buitenveldert, die in de nacht met oordopjes slaapt. "Je kunt de vliegtuigen bijna aanraken, zo vlak bij vliegen ze over", zegt een ander. "Maar we moeten nog zien of het nu niet juist extra druk wordt rond 23.00 uur."

'Achterstallig onderhoud'

Van der Veen blijft er bij. "Als er geen einde komt aan dat Europeanen via Schiphol vliegen, en niet via hun eigen luchthaven, gaat er hier in Amsterdam helemaal niets veranderen." Volgens hem loopt Schiphol daarnaast ook achter op de troepen. "Frankfurt, London en Parijs hebben al nachtsluiting. Dit is achterstallig onderhoud."