Metrolijnen 50 en 53 worden samengevoegd: "30.000 passagiers zullen moeten overstappen"

De directe verbinding tussen station Gaasperplas en Amsterdam Centraal gaat verdwijnen volgens het nieuwe plan van het GVB. Lijn 50 en 53 worden samengevoegd om 'kosten te besparen' aldus het GVB. Wat doet zo'n verandering met de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad? Het AT5-programma Bouw, Woon, Leef sprak met Marinus de Jong van de reizigersvereniging Rover-Amsterdam over de gevolgen van zo'n verandering aan het metronet.

"Mensen gaan hun directe verbinding met het centrum verliezen. Minstens 33.000 passagiers zullen moeten gaan overstappen, tegenover de 6000 passagiers die er misschien op vooruit gaan," zegt de Jong. Reizigers zullen namelijk in de toekomst moeten gaan overstappen bij het station Van der Madeweg om met de metro van Gaasperplas naar het centrum te komen. De Jong is kritisch over de plannen van het GVB. "We vinden het een slecht voorstel, we moeten de lijn behouden hoe hij nu is om het centrum goed bereikbaar te houden," zegt hij.

Zo ziet het metronet er straks uit.

De Jong benadrukt dat juist voor de bewoners uit het stadsdeel Zuidoost openbaar vervoer enorm belangrijk is: "Veel bewoners hebben geen auto en het stadsdeel ligt relatief ver van het centrum af waardoor de metro een goed alternatief is om naar de stad te reizen. De reis van Zuidoost naar centrum wordt nu langer en lastiger."

"Men wil een autoluwe stad en juist het gebruik van openbaar vervoer stimuleren in de toekomst. Maar er wordt tegelijkertijd wel bezuinigd," stelt De Jong. "Amsterdam gaat ook alleen maar meer groeien. Openbaar vervoer en de stad bereikbaar houden is dan extra belangrijk."

De Jong vraagt zich af of het plan ook daadwerkelijk kosten zal besparen zoals GVB meldt. Hij denkt dat de opheffing van de directe lijn eventueel meer te maken heeft met problemen met het seinstelsel van de metro van de afgelopen jaren. "Je kan jezelf afvragen of de verandering niet is voorgesteld om het metrostelsel simpeler te maken en zo toekomstige seinstoringen te voorkomen. Daarnaast is het de vraag of de kosten die bespaard worden opwegen tegen de nadelige gevolgen voor de reiziger."

