Brug bij CS wordt afgesloten na dagenlange verkeerschaos Oosterdokseiland

De gemeente heeft besloten in te grijpen om de grote verkeersproblemen rondom CS aan te pakken. Wegens werkzaamheden, die vorige week zijn gestart, duurt het soms uren om er weg te komen. Een van de belangrijkste ingrepen is dat de Odebrug wordt afgesloten. Dat is de brug ten oosten van CS, bij de Oosterdokskade. Vrijdag wordt de brug volledig afgesloten voor het autoverkeer richting de De Ruijterkade. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel open.