Buurtbewoners Noorder IJplas tegen nieuwe plannen windmolens: ''We krijgen continu geluid''

De reden voor die gewijzigde plannen zijn een helikoptervliegroute en hoogspanningsmasten die te dichtbij staan. "Die van het Noordzeekanaal gaat een heel stuk richting Zaandam", zegt Martijn van Beenen van de bewonersvereniging Noorder IJplas. "De slaap- en huiskamers van sommige woonarken komen op 375 meter van de windturbine. Dat betekent gewoon altijd geluid. Altijd", aldus Van Beenen.

Honderd meter dichterbij of niet: eigenlijk willen de bewoners überhaupt geen windmolens. "Ik vind het niet zo'n goed idee, we komen er veel te dicht op te zitten", zegt een omwonende van de Noorder IJplas. "We weten niet wat voor gezondheidsrisico's het met zich meebrengt." Een ander: "Ik vind het prima, windmolens. Maar dat kan niet in een natuurgebied of een woongebied."

Onvrede over communicatie

Daarbij hebben de bewoners irritaties over het feit dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de nieuwe plannen. "Ze waren even vergeten te vertellen dat die ene windmolen toch een stukje dichterbij gaat komen", zegt Van Beenen. "Het gaat erom dat dit nu misschien al een jaar bekend is en wij dit nu gisteren even gehoord hebben."

De omgevingsdienst heeft de gemeente laten weten dat het college op 24 april moet aangeven of het positief of negatief gaat adviseren. Uiterlijk op 10 mei moet er een definitief advies op tafel liggen.