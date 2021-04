Tientallen boten op het water uit protest tegen komst windmolens

Tientallen boten zijn vandaag het water op gegaan om te demonstreren tegen de komst van windmolens in het IJmeer en in Noord. Dat omdat de gemeente zoekgebieden heeft aangewezen in onder andere Schellingwoude en bij de Noorder IJplas. Actiegroep Windalarm is fel tegen de komst van de windmolens.

Om te voldoen aan de klimaateisen, moet de gemeente zeventien windmolens binnen de stadsgrenzen plaatsen. De helft daarvan komt in het Westelijk Havengebied te staan, maar voor de rest moet nog een locatie gevonden worden. Het IJmeer, de Noorder IJplas en Schellingwoude zijn door de gemeente aangewezen als voorkeursplekken.

Maar volgens actiegroep Windalarm, organisator van de botenparade, zitten de zoekgebieden veel te dicht bij bewoond gebied en zouden de windturbines te groot en hoog zijn. Ze verwachten dat de komst van de windmolens veel geluidsoverlast met zich meebrengt voor omwonenden. Daarnaast benadrukt de groep dat er negatieve effecten zijn voor de natuur.

De boten varen langs de zoekgebieden vanaf het IJmeer, langs Durgerdam, Schellingwoude en het binnen-IJ naar de Noorder IJplas. Er zouden rond de 25 boten meevaren.

Protest bewoners

Tijdens een inspraakavond over de komst van windmolens in januari gaven 160 mensen zich op om iets te zeggen. Bewoners maken zich vooral zorgen om gezondheidsproblemen: de geluidshinder door windmolens zou slaapstoornissen, hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken.

Een bewoner van de Noorder IJplas, Bart Breedijk, vertelde eerder aan AT5 dat hij kapot was van het nieuws dat zijn buurt een voorkeursplek was geworden. "Ik had zo gehoopt dat de wijsheid was ingedaald, dat het hier, en eigenlijk op geen enkele plek in Amsterdam mogelijk is. Maar ja, kennelijk moeten we nog even door met de strijd. Op juridische, financiële en morele gronden zal gewoon elke poging tot het plaatsen van windmolens onmogelijk worden gemaakt."