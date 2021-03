Nieuwbouwwijk in Noord vol spandoeken tegen windmolens: "We zijn totaal overvallen"

Bewoners van de nieuwbouwwijk Elzenhagen voeren met spandoeken actie tegen de mogelijke komst van windmolens in de buurt. De omgeving is een van de zogenoemde voorkeursgebieden van de gemeente.

"Uit onderzoeken is gebleken dat veel mensen in de buurt van windmolens last hebben van geluidshinder en daardoor slecht slapen en meer stress hebben. Maar er is ook nog heel veel onbekend over de invloed van laagfrequent geluid op de mens. Dat moet eerst beter onderzocht worden", legt bewoner Anouk Jessurun uit.

"Het is een uniek gebied, dat ook door de provincie erkend is als bijzonder provinciaal landschap en daarom niet verstoord mag worden. Dan is het wel heel gek dat de gemeente zegt dat ze dit wel mogen verstoren met windturbines, waarvan bekend is dat daardoor de vogelstanden afnemen”, vertelt Carla Wassenaar, die zich zorgen maakt over kwetsbare soorten zoals de lepelaars, grutto’s en roofvogels

Ook Wassenaar als Van Andel zijn voorstanders van windenergie. "Maar ik vind niet dat gebieden tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. Dit moet landelijk opgelost worden. Er zijn genoeg plekken voor windturbines in zee of elders in het land. Maar niet midden in een uniek stuk groen waar zoveel bijzondere en kwetsbare diersoorten leven", vertelt Van Andel.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in mei besluit met welke voorkeursgebieden er door gegaan wordt. Daarna volgen er nog onderzoeken naar de gezondheidseffecten en vinden er informatieavonden plaats.