Grote zorgen in Noord over plannen voor windmolens: "Afvalputje van de stad"

Bewoners van met name Noord lieten zich vanavond massaal horen tijdens een inspreekavond over de gewijzigde plannen voor het plaatsen van windmolens. Ze zeiden onder meer dat de windmolens veel te dichtbij komen.

Bewoners van die wijk zeiden tijdens de digitale vergadering dat er geen draagvlak is voor de windmolens daar, ook vrezen ze voor schadelijke gevolgen voor hun gezondheid omdat de turbines op een paar honderd meter van hun woningen kunnen komen. "Wij, en met name onze kinderen willen geen gezondheidsexperiment van de gemeente worden", zei een van hen.

Het stadsbestuur wil zo'n zeventien grote windmolens plaatsen in de stad. Waar ze geplaatst worden is nog niet besloten, maar de plannen worden steeds concreter. Twee weken geleden bleek dat meerdere delen van Noord "voorkeursgebied" zijn geworden, waaronder bijvoorbeeld de omgeving van de wijk Elzenhagen.

Een andere bewoner was bang dat Noord een soort spookgemeente zal worden door de aanwezigheid van de windmolens. "Geen inwoners, wel groene stroom. En Noord is van oudsher het afvalputje van Amsterdam geweest, blijkbaar ziet het gemeentebestuur dat nog steeds zo."

Nog een bewoner zei dat hij sinds twee weken een bezorgde vader is geworden. "Hier in Elzenhagen is nul procent draagvlak en honderd procent onrust." Sommige bewoners van Noord wezen erop dat het opvallend is dat de baai van IJburg wel geschrapt werd. Daar vond een groot protest plaats. "Mijn eerste gevoel, is dat het electoraat op IJburg heeft meegespeeld."