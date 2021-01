GroenLinks houdt vast aan plan: 'Windmolens nodig in strijd tegen klimaatontwrichting'

GroenLinks is niet van plan om af te zien van het plaatsen van zeventien windturbines in Amsterdam. 'Wij vinden dat Amsterdam verantwoordelijkheid moet nemen in de strijd tegen klimaatontwrichting en windmolens horen daarbij', zegt raadslid Jasper Groen. De plannen stuiten op veel verzet bij Amsterdammers bij wie de windmolens in de buurt gepland staan.

De helft van de zeventien windturbines komt in de haven te staan. Maar voor de andere acht of negen turbines moet nog een locatie worden gezocht. Daarvoor worden nu verschillende mogelijkheden onderzocht: naast de Ring-Noord, IJburg, Zeeburgereiland en Science Park, kantorenpark Amstel III in Zuidoost en de Noorder IJplas. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsproblemen.

'We willen de klimaatdoelstellingen halen, en die halen we met heel zorgvuldig onderzoek. We zijn nu aan het kijken waar dat kan, op een manier dat het niet onevenredig de Amsterdammer belast', zegt Groen.

'Er zijn heel veel daken in de stad. Ze willen 60 procent daarvan vol leggen met zonnepanelen. Maar als je nou 70 procent vol legt, dan heb je die molens niet nodig', zegt hij. Maar volgens GroenLinks is het beide nodig: zoveel mogelijk zonnepanelen én de zeventien windmolens.

Kusters krijgt bijval van Anne-Marike Smit. Zij woont in de Banne Noord, waar mogelijk zes windturbines komen te staan. 'De bewoners gaan daar heel veel hinder van ondervinden. Die hinder zou slaapstoornissen kunnen veroorzaken, of hoofdpijn en misselijkheid. We weten ook nog niet genoeg over de langetermijneffecten van windturbines op de gezondheid van kinderen', zegt ze.

Afstand tot huizen

De actievoerders zijn ook boos over de mogelijke afstand van de molens tot de huizen. In de provincie geldt een minimumafstand van 600 meter, in Amsterdam is dat slechts 350 meter. 'Ik ben het oneens met het afstandscriterium dat de provincie hanteert. Die is bedacht door de VVD en het CDA, voor hun kiezers. Ik geloof in de criteria die het Rijk hanteert en dat is ook waar we ons aan houden', zegt Groen daarover. Voor Anne-Marike Smit is dat moeilijk te bevatten. 'We zijn wat mij betreft vogelvrij verklaard.'

Inspraak

Als het aan GroenLinks ligt, worden de eerste turbines in 2025 geplaatst. Voor die tijd moet er nog veel worden onderzocht en zullen er nog meer inspraakmomenten volgen voor Amsterdammers die hun zorgen willen uiten.