Van Doorninck hoopt onrust over windmolens "waar het kan" weg te nemen

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) erkent dat de plannen voor windmolens in de zogenoemde zoekgebieden voor veel onrust hebben gezorgd. Dat zei ze vanavond tijdens een online bijeenkomst voor Amsterdammers, die georganiseerd was door de gemeente.

De bijeenkomst is deel van een reeks informatieavonden over de windmolenplannen. "We weten dat we heel veel moeten doen", zei Van Doorninck. "En dat heel veel Amsterdammers achter onze ambities staan, maar wel zorgen en vraagtekens hebben."

Afvallen

Ze vond het daarom belangrijk om de gesprekken te organiseren. "Zodat je, waar het kan, onrust kunt wegnemen, dat hoop ik." Ze zei dat volledige zoekgebieden ook kunnen afvallen. "Als uit onderzoek blijkt, hier kan het niet, dan doen we het niet." Wel wil ze vasthouden aan de doelstelling om voor 2030 vijftig megawatt extra aan windenergie op te wekken, dat komt neer op zestien of zeventien nieuwe windmolens in totaal.

Dat het plaatsen van windmolens gevoelig ligt, bleek vanavond nogmaals tijdens een vergadering van de provincie. Tientallen Amsterdammers en bewoners van omliggende gemeentes kwamen aan het woord, in de hoop de provincie te overtuigen om de norm van 600 meter tussen woningen en windmolens toch niet te laten varen. In totaal ging het om 128 insprekers, de vergadering begon rond 18.30 uur en is nog steeds bezig.

Noodkreet

"Pak de regie nu het nog kan en vertrouw alstublieft niet Amsterdam op de blauwe ogen dat het wel goed zit met het draagvlak", zei een inwoner van een van de omliggende gemeentes tijdens de vergadering. Opnieuw spraken bewoners van de wijk Elzenhagen zich uit tegen de mogelijke komst van windmolens bij de A10 Noord. "Ik hoop dat provincie naar onze noodkreet luistert", zei een van hen.

De gemeenteraad besluit in mei met welke zoekgebieden er verder gegaan wordt. Daarna wordt er nog verder gesproken met inwoners. Zo moeten degenen die de windmolens gaan plaatsen zorgen voor een "participatietraject", dat zou "onder regie" van de gemeente gebeuren, zei Van Doorninck tijdens een eerdere vergadering van de gemeente.